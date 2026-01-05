Les Jeudis du Port Hendaye

Les Jeudis du Port

Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Entre l’Océan et le Port d’Hendaye, dans le quartier de Sokoburu, une cinquantaine de stands expose, du 25 juin au 27 août, tous les jeudis de 20h00 à minuit pour vous proposer une soirée shopping.

Explorateurs du monde entier qui reviennent pour vous présenter leurs trésors ainsi qu’artisans locaux se côtoient pour vous offrir un large choix de souvenirs vannerie, bijoux, céramique, bougies, jeux en bois, maroquinerie en liège et en cuir, prêt à porter, posters …

Que vous soyez à la recherche de trésors exotiques ou de créations locales uniques, ce marché nocturne saura combler toutes vos envies. .

Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

