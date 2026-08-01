Les Jeudis du savoir-faire béarnais La microferme du Bon Endroit Castetner

Informations pratiques

Castetner

Les Jeudis du savoir-faire béarnais

La microferme du Bon Endroit 88 route des Crêtes Castetner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Départ et retour de l’Office de tourisme d’Orthez. direction le tiers lieu de Mirasou et à 5 min à pied direction la Microferme du Bon Endroit.

Vous serez accueillis par Céline, sur ses parcelles en permaculture. Découverte de sa microferme de production de légumes, de petits fruits et de fruits, de sa forêt-jardin et de ses mares facvorisant la biodiversité.

Petit groupe de 8 à 12 pers, mini-bus l’Escolinas de 8 places.

Journée su réservation au plus tard la veille avant 17h et le dimanche 23 août pour le pique-nique. .

La microferme du Bon Endroit 88 route des Crêtes Castetner 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : Les Jeudis du savoir-faire béarnais

L’événement Les Jeudis du savoir-faire béarnais Castetner a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coeur de Béarn