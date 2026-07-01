Les jeudis du savoir faire Béarnais Association Mirasou Loubieng

Informations pratiques

Loubieng

Les jeudis du savoir faire Béarnais

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite du tiers lieu Mirasou en construction écologique sa salle commune/cuisine, son jardin nourricier,

son épicerie. Découverte son atelier bois par le biais d’un chantier participatif où nous expérimenterons la confection d’adobes Technique écologique terre-paille. Jeux coopératifs et échanges privilégiés sur la biodiversité animale d’élevage, les soins naturels, l’agropastoralisme.

Groupe de 8 à 12 personnes.

Départ devant l’Office de tourisme d’Orthez.

Possibilité transport avec le Mini bus l’Escolinas 8 places

Participation et commande de pique nique sur réservation. .

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : Les jeudis du savoir faire Béarnais

L’événement Les jeudis du savoir faire Béarnais Loubieng a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Coeur de Béarn