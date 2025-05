Les Jeudis du Savoir – Mehun-sur-Yèvre, 15 mai 2025 18:30, Mehun-sur-Yèvre.

À la demande de celles et ceux qui ont vécu cette belle aventure, Les Jeudis du Savoir renaissent, un jeudi par mois, dans l’écrin feutré du Salon de Thé Nana, à Mehun-sur-Yèvre.

Pour ouvrir cette nouvelle saison, Jérôme Tessier, poète de l’intime et du vivant, nous fera l’honneur de sa présence. Né en 1956, il a parcouru les chemins de la communication avant de se consacrer pleinement à la poésie. Son écriture, à la fois exigeante et lumineuse, explore les territoires de l’âme, de la nature et de la spiritualité. Publié dans plusieurs revues littéraires et même adapté au cinéma, il partage aujourd’hui son art au sein d’ateliers d’écriture dans la Loire.

Il viendra partager avec nous sa voix, ses mots, et quelques éclats d’une poésie qui tisse du lien entre l’humain, le monde et l’invisible. .

English :

At the request of those who have experienced this wonderful adventure, Les Jeudis du Savoir is reborn, one Thursday a month, in the cosy setting of the Salon de Thé Nana, in Mehun-sur-Yèvre.

German :

Auf Wunsch derjenigen, die dieses schöne Abenteuer erlebt haben, wird Les Jeudis du Savoir an einem Donnerstag im Monat im gemütlichen Teesalon Nana in Mehun-sur-Yèvre wiederbelebt.

Italiano :

Su richiesta di coloro che hanno vissuto questa meravigliosa avventura, Les Jeudis du Savoir viene riproposto un giovedì al mese, nell’accogliente cornice del Salon de Thé Nana, a Mehun-sur-Yèvre.

Espanol :

A petición de quienes han vivido esta maravillosa aventura, Les Jeudis du Savoir se reanudan un jueves al mes, en el acogedor marco del Salón de Thé Nana, en Mehun-sur-Yèvre.

