LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2025 LE PAS DE LA DAME Alairac 24 juillet 2025 19:00

Aude

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2025 LE PAS DE LA DAME Alairac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 22:30:00

Date(s) :

2025-07-24

Cet été, les Jeudis en Malepère reviennent pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

Venez profiter d’un moment unique au coeur du terroir de la Malepère au domaine Le Pas de la Dame à Alairac.

Vente à la bouteille, restauration sur place, musique live et ambiance festive rythmeront cette soirée estivale.

Entre amis ou en famille, laissez-vous porter par la douceur de cette soirée d’été et venez célébrer ensemble le plaisir du vin et du partage.

.

Alairac 11290 Aude Occitanie +33 6 71 84 81 67

English :

This summer, Les Jeudis en Malepère return for an evening of conviviality.

Come and enjoy a unique moment in the heart of the Malepère terroir at Domaine Le Pas de la Dame in Alairac.

Bottle sales, on-site catering, live music and a festive atmosphere will set the pace for this summer evening.

With friends or family, let yourself be carried away by the warmth of this summer evening, and come celebrate the pleasure of wine and sharing.

German :

Diesen Sommer kehren die Jeudis en Malepère zurück und bieten einen Abend im Zeichen der Geselligkeit.

Genießen Sie einen einzigartigen Moment im Herzen des Terroirs von Malepère auf der Domaine Le Pas de la Dame in Alairac.

Flaschenverkauf, Verpflegung vor Ort, Live-Musik und festliche Stimmung bestimmen den Rhythmus dieses Sommerabends.

Ob mit Freunden oder der Familie, lassen Sie sich von dem lauen Sommerabend tragen und feiern Sie gemeinsam die Freude am Wein und am Teilen.

Italiano :

Quest’estate, Les Jeudis en Malepère tornano per una serata all’insegna del divertimento.

Venite a godervi un momento unico nel cuore del terroir di Malepère al Domaine Le Pas de la Dame di Alairac.

Vendita di bottiglie, catering in loco, musica dal vivo e un’atmosfera festosa scandiranno il ritmo di questa serata estiva.

Con gli amici o con la famiglia, lasciatevi trasportare dal calore di questa serata estiva e venite a celebrare i piaceri del vino e della condivisione.

Espanol :

Este verano, Les Jeudis en Malepère vuelven para una velada llena de diversión.

Venga a disfrutar de un momento único en el corazón del terruño de Malepère, en el Domaine Le Pas de la Dame de Alairac.

Venta de botellas, catering in situ, música en directo y un ambiente festivo marcarán el ritmo de esta velada estival.

Con amigos o en familia, déjese llevar por la calidez de esta velada estival y venga a celebrar los placeres del vino y de compartir.

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2025 LE PAS DE LA DAME Alairac a été mis à jour le 2025-06-23 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme