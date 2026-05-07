LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE GIRARD Alaigne
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE GIRARD Alaigne jeudi 2 juillet 2026.
Alaigne
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE GIRARD
Lieu dit La, Chem. de la Garriguette, Alaigne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…
Au programme: dégustations, restauration, animation…
.
Lieu dit La, Chem. de la Garriguette, Alaigne 11240 Aude Occitanie +33 4 68 69 05 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…
On the program: tastings, food, entertainment…
L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE GIRARD Alaigne a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin