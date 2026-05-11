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LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel jeudi 20 août 2026.

Adresse : 16 Chemin de la Garenne

Ville : 11300 Lauraguel

Département : Aude

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE

16 Chemin de la Garenne Lauraguel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…
Au programme: dégustations, restauration, animation…
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16 Chemin de la Garenne Lauraguel 11300 Aude Occitanie +33 6 78 62 26 63 

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English :

Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…
On the program: tastings, food, entertainment…

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin

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