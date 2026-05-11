LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel jeudi 20 août 2026.
Lauraguel
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE
16 Chemin de la Garenne Lauraguel Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…
Au programme: dégustations, restauration, animation…
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16 Chemin de la Garenne Lauraguel 11300 Aude Occitanie +33 6 78 62 26 63
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English :
Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…
On the program: tastings, food, entertainment…
L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 DOMAINE LA GARENNE Lauraguel a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
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