LES JEUDIS EN MALEPÈRE SOIRÉE D'OUVERTURE Carcassonne 26 juin 2025 19:00

Aude

LES JEUDIS EN MALEPÈRE SOIRÉE D’OUVERTURE 2 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26 22:30:00

2025-06-26

11ème édition pour les Jeudis en Malepère.

Soirée d’ouverture au Verre d’Un à Carcassonne

Au programme de la soirée Présence de toutes les caves et domaines de l’AOP Malepère, restauration sur place et animation musicale.

Découvrez ou redécouvrez, tous les jeudis soir de juillet et août, les soirées des Jeudis en Malepère.

Direction les caves et domaines des vigneronnes et vignerons de l’AOP Malepère pour un moment convivial en leur compagnie.

Tout est prévu pour passer une soirée festive et pleine de rencontre.

Réservation conseillée.

2 Rue de Verdun

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 71 43 99

English :

11th edition of Jeudis en Malepère.

Opening night at Verre d’Un in Carcassonne

On the program: all Malepère PDO wineries and estates present, on-site catering and musical entertainment.

Every Thursday evening in July and August, discover or rediscover the Jeudis en Malepe?re evenings.

Head for the cellars and estates of Malepe?re PDO winegrowers for a convivial moment in their company.

Everything is set for a festive evening full of encounters.

Reservations recommended.

German :

11. Ausgabe für die Jeudis en Malepère.

Eröffnungsabend im Verre d’Un in Carcassonne

Auf dem Programm des Abends: Präsenz aller Weinkellereien und Domänen der AOP Malepère, Essen vor Ort und musikalische Unterhaltung.

Entdecken Sie jeden Donnerstagabend im Juli und August die Abende der Jeudis en Malepe?re.

Besuchen Sie die Weinkeller und Weingüter der Winzer der AOP Malepe?re, um einen geselligen Moment mit ihnen zu verbringen.

Alles ist vorbereitet, um einen festlichen Abend voller Begegnungen zu verbringen.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

11a edizione di Les Jeudis en Malepère.

Serata di apertura presso Le Verre d’Un a Carcassonne

In programma per la serata: tutte le cantine e le tenute del Malepère DOP presenti, catering in loco e intrattenimento musicale.

Tutti i giovedì sera di luglio e agosto, scoprite o riscoprite le serate Jeudis en Malepe?re.

Recatevi nelle cantine e nelle tenute dei viticoltori della DOP Malepère per trascorrere una serata conviviale in loro compagnia.

Tutto è pronto per una serata festosa e ricca di incontri.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

11ª edición de Les Jeudis en Malepère.

Inauguración en Le Verre d’Un de Carcasona

En el programa de la velada: presencia de todas las bodegas y explotaciones de la DOP Malepère, restauración in situ y animación musical.

Todos los jueves por la noche de julio y agosto, descubra o redescubra las veladas Jeudis en Malepe?re.

Acérquese a las bodegas y fincas de los viticultores de la DOP Malepère para pasar una velada agradable en su compañía.

Todo está preparado para una velada festiva llena de encuentros.

Se recomienda reservar.

