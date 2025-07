Les jeudis en musique au Héron des Raspes Raspes & Vibes Viala-du-Tarn

Les jeudis en musique au Héron des Raspes Raspes & Vibes

Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Venez passer vos soirées d’été au bord de l’eau autour d’un concert !

Rendez-vous le jeudi 17 juillet à 18h30 pour un jeudi en musique au Héron des Raspes !

Raspes & Vibes avec Dj Dude ! .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 52 49

English :

Spend your summer evenings at the water’s edge with a concert!

German :

Verbringen Sie Ihre Sommerabende am Wasser bei einem Konzert!

Italiano :

Venite a trascorrere le vostre serate estive in riva al mare con un concerto!

Espanol :

¡Venga a pasar sus tardes de verano junto al agua con un concierto!

