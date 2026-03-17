Les Jeudis Festifs Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 26 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine

LES JEUDIS FESTIFS – 26 Mars

On se retrouve à la Maison de Quartier de Villejean pour une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine !

AU PROGRAMME

21h00 — Percussions live pour entrer dans la transe rythmique

21h30 — Danses Africaines pour libérer les corps et les énergies

22h00 — DJ Set by AMA pour un voyage sonore groovy & organique

RESTAURATION SUR PLACE

Menu végé à 5€ (sur réservation avant le 25 /03/ 2026 par mail [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com))

Entrée à prix libre et conscient

Parce que la culture est un espace de partage ouvert à tou·te·s. On t’attend pour une soirée vibrante, collective et inspirée des rythmes du monde.

Viens célébrer, danser et te laisser porter par la groove !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T23:00:00.000+01:00

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synzhoi@gmail.com

Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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