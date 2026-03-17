Les Jeudis Festifs Ferme de la Harpe Rennes
Les Jeudis Festifs Ferme de la Harpe Rennes jeudi 26 mars 2026.
Les Jeudis Festifs Ferme de la Harpe Rennes Jeudi 26 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine
une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine
LES JEUDIS FESTIFS – 26 Mars
On se retrouve à la Maison de Quartier de Villejean pour une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine !
AU PROGRAMME
21h00 — Percussions live pour entrer dans la transe rythmique
21h30 — Danses Africaines pour libérer les corps et les énergies
22h00 — DJ Set by AMA pour un voyage sonore groovy & organique
RESTAURATION SUR PLACE
Menu végé à 5€ (sur réservation avant le 25 /03/ 2026 par mail [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com))
Entrée à prix libre et conscient
Parce que la culture est un espace de partage ouvert à tou·te·s. On t’attend pour une soirée vibrante, collective et inspirée des rythmes du monde.
Viens célébrer, danser et te laisser porter par la groove !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-26T23:00:00.000+01:00
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synzhoi@gmail.com
Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine