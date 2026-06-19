Les jeudis festifs théâtre équestre à Liourdres Liourdres jeudi 2 juillet 2026.

Liourdres

Les jeudis festifs théâtre équestre à Liourdres

Liourdres Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Par la compagnie Caval’Scène, composée de (joyeux et gaies lurons) passionnés, adeptes du théâtre populaire et du magnifique jeu d’acteur des chevaux, suivi d’un concert

Destinées au public familial .

Liourdres 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 56 48

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English : Les jeudis festifs théâtre équestre à Liourdres

L’événement Les jeudis festifs théâtre équestre à Liourdres Liourdres a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme