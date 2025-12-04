Les Jeudis Groovy Maison de quartier Villejean Brécé
Cours ouverts de l’association Synzhoi de Chants, Danses et Percussions africaines suivi d’un DJ Set
✨ LES JEUDIS GROOVY – 4 DÉCEMBRE ✨
On se retrouve à la Maison de Quartier de Villejean pour une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine !
AU PROGRAMME
21h00 — Percussions live pour entrer dans la transe rythmique
21h30 — Danses Africaines pour libérer les corps et les énergies
22h00 — DJ Set by AMA pour un voyage sonore groovy & organique
RESTAURATION SUR PLACE
Menu végé à 5€ (sur réservation avant le 01/12 par mail [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com))
Entrée à prix libre et conscient
Parce que la culture est un espace de partage ouvert à tou·te·s.
On t’attend pour une soirée vibrante, collective et inspirée des rythmes du monde.
Viens célébrer, danser et te laisser porter par la groove !
synzhoi@gmail.com
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine