Les Jeudis Groovy Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 4 décembre, 21h00 Ille-et-Vilaine

Cours ouverts de l’association Synzhoi de Chants, Danses et Percussions africaines suivi d’un DJ Set

✨ LES JEUDIS GROOVY – 4 DÉCEMBRE ✨

On se retrouve à la Maison de Quartier de Villejean pour une soirée pleine de vibrations, de partage et de chaleur humaine !

AU PROGRAMME

21h00 — Percussions live pour entrer dans la transe rythmique

21h30 — Danses Africaines pour libérer les corps et les énergies

22h00 — DJ Set by AMA pour un voyage sonore groovy & organique

RESTAURATION SUR PLACE

Menu végé à 5€ (sur réservation avant le 01/12 par mail [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com))

Entrée à prix libre et conscient

Parce que la culture est un espace de partage ouvert à tou·te·s.

On t’attend pour une soirée vibrante, collective et inspirée des rythmes du monde.

Viens célébrer, danser et te laisser porter par la groove !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T22:30:00.000+01:00

1

synzhoi@gmail.com

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine