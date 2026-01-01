Les Jeudis Jazz du Ty Gasnou Restaurant Ty Gasnou Plougasnou

Les Jeudis Jazz du Ty Gasnou

Restaurant Ty Gasnou Place Général Leclerc Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29

Le restaurant vous propose en ce mois de janvier des soirées JAM Jazz en collaboration avec l’association Arthus Jazz. Au programme tous les jeudis ambiance chaleureuse et festive, restauration sur place, bar accessible à tous, entrée libre et libre participation.

Jeudi 15 janvier Ouverture par le Marie-France Trio avec MF Bèchen, JM Amis et B. Seynat.

Jeudi 22 janvier Ouverture par la Brigades des Morses avec Sarah et Jean

Jeudi 29 janvier Ouverture par le Julien Bataille Duo avec Julien et Bertrand.

Musiciens, vous souhaitez participer ? Contacter Bertrand par SMS au 06 85 81 92 84.

Pour manger, réservation vivement conseillée. .

Restaurant Ty Gasnou Place Général Leclerc Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 32 93 47 23

