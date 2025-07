Les jeudis lud’Oléron Plage de Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Les jeudis lud’Oléron Plage de Marennes Marennes-Hiers-Brouage jeudi 17 juillet 2025.

Les jeudis lud’Oléron

Plage de Marennes Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 16:30:00

fin : 2025-08-14 19:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Tous les jeudis, l’association Lud’Oléron met à disposition à partir de 16h30, des jeux en bois, des jeux traditionnels et autres casse-têtes pour petits et grands à Marennes Plage

.

Plage de Marennes Avenue William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 20 11 contact@ludoleron.fr

English :

Every Thursday from 4.30pm, the Lud?Oléron association offers wooden games, traditional games and puzzles for young and old at Marennes Plage

German :

Jeden Donnerstag stellt der Verein Lud?Oléron ab 16:30 Uhr in Marennes Plage Holzspiele, traditionelle Spiele und andere Rätsel für Groß und Klein zur Verfügung

Italiano :

Ogni giovedì dalle 16.30, l’associazione Lud?Oléron propone giochi in legno, giochi tradizionali e puzzle per grandi e piccini a Marennes Plage

Espanol :

Todos los jueves a partir de las 16.30 h, la asociación Lud?Oléron ofrece juegos de madera, juegos tradicionales y puzles para grandes y pequeños en Marennes Plage

L’événement Les jeudis lud’Oléron Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes