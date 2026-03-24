LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Montpellier
LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Montpellier jeudi 26 mars 2026.
LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE
Centre d’art contemporain Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16
Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et des conférences inédites autour de l’art contemporain.
Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et des conférences inédites autour de l’art contemporain.
26 mars 2026
Table ronde avec Mona Young-eu Kim modérée par le MO.CO. Esba
Dans le cadre de l’Atelier de Recherche et Création “Altérité et IA” du MO.CO. Esba et de l’exposition “L’esprit de l’atelier. 16 artistes formés aux Beaux-Arts de Paris avec Djamel Tatah” au MO.CO. Panacée
2 avril 2026
Table ronde Djamel Tatah avec Guitemie Maldonado, Mathilde Denize, Clémence Gbonon et Numa Hambursin
Dans le cadre de la sortie du catalogue de l’exposition “L’esprit de l’atelier. 16 artistes formés aux Beaux-Arts de Paris avec Djamel Tatah” au MO.CO. Panacée. En partenariat avec les Beaux-Arts de Paris.
9 avril 2026
Table ronde Artistes Demain avec Saison 6 #4 (Zoé Arnaud, Asia Lapai, Thomas Jung, Guillaume Boilley, Cheyenne L’Huilier, Tipoume Garin, Yuri Sohn, Marie Féménias…)
Dans le cadre du programme “Artistes Demain” de MO.CO Montpellier Contemporain, dispositifs partenariaux d’expositions et de résidences, organisés du local à l’international, à destination des jeunes artistes diplômés de MO.CO. Esba.
16 avril 2026
Brice Dellsperger en discussion avec Clément Nouet et Eric Mangion
En partenariat avec le MRAC Sérignan et le FRAC Occitanie Montpellier.
ENTRÉE GRATUITE
Retrouvez toute la programmation des Jeudis MO.CO. Panacée sur le site web .
Centre d’art contemporain Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 88 58 28 00
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English : LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE
Every Thursday at 7pm at MO.CO. Panacée, meetings and conferences on contemporary art.
L’événement LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER