LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Montpellier

LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE

Centre d’art contemporain Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16

Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et des conférences inédites autour de l’art contemporain.

Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et des conférences inédites autour de l’art contemporain.

26 mars 2026

Table ronde avec Mona Young-eu Kim modérée par le MO.CO. Esba

Dans le cadre de l’Atelier de Recherche et Création “Altérité et IA” du MO.CO. Esba et de l’exposition “L’esprit de l’atelier. 16 artistes formés aux Beaux-Arts de Paris avec Djamel Tatah” au MO.CO. Panacée

2 avril 2026

Table ronde Djamel Tatah avec Guitemie Maldonado, Mathilde Denize, Clémence Gbonon et Numa Hambursin

Dans le cadre de la sortie du catalogue de l’exposition “L’esprit de l’atelier. 16 artistes formés aux Beaux-Arts de Paris avec Djamel Tatah” au MO.CO. Panacée. En partenariat avec les Beaux-Arts de Paris.

9 avril 2026

Table ronde Artistes Demain avec Saison 6 #4 (Zoé Arnaud, Asia Lapai, Thomas Jung, Guillaume Boilley, Cheyenne L’Huilier, Tipoume Garin, Yuri Sohn, Marie Féménias…)

Dans le cadre du programme “Artistes Demain” de MO.CO Montpellier Contemporain, dispositifs partenariaux d’expositions et de résidences, organisés du local à l’international, à destination des jeunes artistes diplômés de MO.CO. Esba.

16 avril 2026

Brice Dellsperger en discussion avec Clément Nouet et Eric Mangion

En partenariat avec le MRAC Sérignan et le FRAC Occitanie Montpellier.

ENTRÉE GRATUITE

Retrouvez toute la programmation des Jeudis MO.CO. Panacée sur le site web .

Centre d’art contemporain Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 88 58 28 00

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English : LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE

Every Thursday at 7pm at MO.CO. Panacée, meetings and conferences on contemporary art.

L’événement LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER