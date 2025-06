LES JEUDIS MUSICA’LAMALOU Lamalou-les-Bains 26 juin 2025 07:00

Hérault

LES JEUDIS MUSICA’LAMALOU Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

C’est l’événement majeur de l’été, du 26 juin au 31 août, tous les jeudis, quatre scènes musicales investissent la ville de Lamalou les Bains.

Bars et restaurateurs sortent leurs terrasses, et une ambiance de festival s’empare des rues.

• 4 points musicaux différents (jazz, chansons françaises, musiques du monde…)

• Un moment festif et convivial à vivre entre amis, ou en famille !

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Every Thursday from June 26 to August 31, four musical stages take over the town of Lamalou les Bains.

Bars and restaurants open their terraces, and a festival atmosphere takes over the streets.

? 4 different musical styles (jazz, French songs, world music…)

a festive and convivial event to enjoy with friends or family!

German :

Es ist das größte Ereignis des Sommers. Vom 26. Juni bis zum 31. August werden jeden Donnerstag vier Musikbühnen in Lamalou les Bains aufgebaut.

Bars und Restaurants öffnen ihre Terrassen und die Straßen werden von einer Festivalatmosphäre erfüllt.

? 4 verschiedene musikalische Schwerpunkte (Jazz, französische Chansons, Weltmusik…)

ein festlicher und geselliger Moment, den Sie mit Freunden oder der Familie erleben können!

Italiano :

Ogni giovedì, dal 26 giugno al 31 agosto, quattro palchi musicali invadono la città di Lamalou les Bains.

I bar e i ristoranti aprono le loro terrazze e le strade si riempiono di un’atmosfera da festival.

4 stili musicali diversi (jazz, canzoni francesi, world music…)

un evento festoso e conviviale da vivere con gli amici o la famiglia!

Espanol :

Todos los jueves, del 26 de junio al 31 de agosto, cuatro escenarios musicales toman la ciudad de Lamalou les Bains.

Bares y restaurantes sacan sus terrazas y un ambiente festivo se apodera de las calles.

? 4 estilos musicales diferentes (jazz, canción francesa, músicas del mundo…)

un acontecimiento festivo y distendido para disfrutar entre amigos o en familia

L’événement LES JEUDIS MUSICA’LAMALOU Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB