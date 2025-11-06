Les jeudis musicaux du Paris Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins

Les jeudis musicaux du Paris

Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18

Vivez une soirée musicale unique avec les Jeudis du “Paris”, le bar de l’Hôtel de Paris ! Cocktails maison, artistes live et ambiance feutrée vous attendent pour des moments chaleureux alliant musique, convivialité et détente au cœur de la ville.

+33 4 70 44 00 56 ha9f1@accor.com

English :

Experience a unique musical evening with Les Jeudis du ?Paris? at the Hôtel de Paris bar! House cocktails, live artists and a hushed ambience await you for warm moments of music, conviviality and relaxation in the heart of the city.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Abend mit den Donnerstagen im ?Paris?, der Bar des Hôtel de Paris! Hausgemachte Cocktails, Live-Künstler und ein gemütliches Ambiente erwarten Sie zu herzlichen Momenten, die Musik, Geselligkeit und Entspannung im Herzen der Stadt vereinen.

Italiano :

Godetevi una serata musicale unica con Les Jeudis du ?Paris? al bar dell’Hôtel de Paris! Cocktail della casa, artisti dal vivo e un ambiente accogliente vi aspettano per una calda serata di musica, convivialità e relax nel cuore della città.

Espanol :

Disfrute de una velada musical única con Les Jeudis du ?Paris? en el bar del Hôtel de Paris Cócteles de la casa, artistas en directo y un ambiente acogedor le esperan para una cálida velada de música, convivencia y relajación en pleno centro de la ciudad.

