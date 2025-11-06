Les jeudis musicaux du Paris Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins
Les jeudis musicaux du Paris Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins jeudi 20 novembre 2025.
Les jeudis musicaux du Paris
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-11-20 2025-12-04 2025-12-18
Vivez une soirée musicale unique avec les Jeudis du “Paris”, le bar de l’Hôtel de Paris ! Cocktails maison, artistes live et ambiance feutrée vous attendent pour des moments chaleureux alliant musique, convivialité et détente au cœur de la ville.
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 58 ha9f1@accor.com
English :
Experience a unique musical evening with Les Jeudis du ?Paris? at the Hôtel de Paris bar! House cocktails, live artists and a hushed ambience await you for warm moments of music, conviviality and relaxation in the heart of the city.
German :
Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Abend mit den Donnerstagen im ?Paris?, der Bar des Hôtel de Paris! Hausgemachte Cocktails, Live-Künstler und ein gemütliches Ambiente erwarten Sie zu herzlichen Momenten, die Musik, Geselligkeit und Entspannung im Herzen der Stadt vereinen.
Italiano :
Godetevi una serata musicale unica con Les Jeudis du ?Paris? al bar dell’Hôtel de Paris! Cocktail della casa, artisti dal vivo e un ambiente accogliente vi aspettano per una calda serata di musica, convivialità e relax nel cuore della città.
Espanol :
Disfrute de una velada musical única con Les Jeudis du ?Paris? en el bar del Hôtel de Paris Cócteles de la casa, artistas en directo y un ambiente acogedor le esperan para una cálida velada de música, convivencia y relajación en pleno centro de la ciudad.
L’événement Les jeudis musicaux du Paris Moulins a été mis à jour le 2025-11-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région