Les Jeudis musicaux : Floriane Drune -Burning Sky Tour Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 26 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 19:00 –

Gratuit : non 5€ Adulte

Floriane Drune, Burning Sky TourFloriane Drune est une voix unique, sur le fil entre douceur et puissance. Avec Solar Project, elle parcourt la scène française et travaille en parallèle sur ses propres compositions inspirées des musiques afro-américaines. La magie opère lorsqu’elle rencontre le guitariste nantais Tony Martin. Avec Burning Sky, ils façonnent ensemble une soul délicate aux accents de jazz et de blues. Et ils s’envolent à Memphis en janvier 2026 pour représenter la France à l’International Blues Challenge !

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com