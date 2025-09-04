Les jeudis perchés de l’Okko Hôtels Okko Hôtels Bayonne Centre Bayonne

Okko Hôtels Bayonne Centre
22 Boulevard du B.A.B.
Bayonne
Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-04

2025-09-04

Chaque premier jeudi du mois, venez profiter des soirées les jeudis perchés à l’hôtel Okko situé sur le boulevard du BAB à Bayonne!

Vous avez rendez-vous à partir de 18h30 à Okko Hôtels Bayonne pour profiter d’une ambiance décontractée et ainsi vous détendre après une longue journée de travail dans un cadre chic et moderne. Vous pourrez aussi écouter en live le groupe Nerman Music. Au 08ème étage de l’hôtel, profitez également d’une vue exceptionnelle à 360° sur Bayonne, et si vous arrivez tôt, un fabuleux sunset sur le Rhune! L’entrée se fait sans réservation, mais le nombre de places est limité. .

