Les jeudis polar Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Jeudi 13 novembre – 19h – durée 1h – Ormédo – à partir de 15 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

En partenariat avec la librairie La vie devant soiAutour d’un verre, venez écouter Charlotte et Etienne, les libraires de La Vie devant soi, qui partageront leurs derniers coups de coeur polars. Les bibliothécaires vous glisseront aussi quelques titres entre deux pages… Et si le coeur vous en dit, venez avec vos propres découvertes à partager. Une soirée pour échanger, découvrir… et peut-être repartir avec de nouvelles idées de lectures ! À l’issue de la soirée, La vie devant soi proposera des livres à la vente.Jeudi 13 novembre – 19h – durée 1h – Ormédo – à partir de 15 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60