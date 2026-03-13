Les jeudis polar Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Jeudi 9 avril · 19h · durée 1h · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

En partenariat avec la librairie La vie devant soiNous retrouvons avec plaisir Etienne et Charlotte, nos libraires, pour découvrir leurs derniers coups de coeur de romans noirs et policiers. Les bibliothécaires glisseront quelques suggestions et, si vous en avez envie, vous êtes cordialement invité à présenter les vôtres. Une soirée chaleureuse en perspective !Jeudi 9 avril · 19h · durée 1h · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



