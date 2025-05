LES JEUDIS ROSÉS – Saint-Clément-de-Rivière, 5 juin 2025 07:00, Saint-Clément-de-Rivière.

Hérault

LES JEUDIS ROSÉS 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-06-05

2025-06-12

2025-06-19

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

Le soleil du sud, un verre de rosé bien frais, une ambiance conviviale et festive

au coeur de l’oliveraie avec de nouvelles saveurs et de nouvelles sonorités

À partir du 5 juin, le Domaine relance ses soirées festives Jeudi Rosé, avec dégustation des nouveaux vins et du cocktail Orange Reine. L’ambiance musicale sera animée par des groupes live et DJ, habitués et nouveaux talents (Thomas Itier, Blue Stone & One Feath, Route des Cévennes). Côté restauration, des food trucks variés (Manatoa, O Saveurs Nomade, Toro Truck, Harry’s Tandoor, Pizza Boub) proposeront une cuisine du monde. Une soirée méchoui est prévue le 10 juillet. En dessert, crêpes, gaufres du comité des fêtes de Saint-Clément-de-Rivière et les glaces artisanales du Champs des Sorbets seront au rendez-vous. .

25 Rue du Four

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie

English :

Southern sunshine, a glass of chilled rosé, a friendly, festive atmosphere

in the heart of the olive grove with new tastes and sounds

German :

Die Sonne des Südens, ein Glas kühlen Rosé, eine freundliche und festliche Atmosphäre

im Herzen des Olivenhains mit neuen Geschmäckern und Klängen

Italiano :

Il sole del sud, un bicchiere di rosé ghiacciato, un’atmosfera amichevole e festosa

nel cuore dell’uliveto con nuovi sapori e nuove sonorità

Espanol :

El sol del sur, una copa de rosado bien frío, un ambiente acogedor y festivo

en el corazón del olivar con nuevos sabores y nuevos sonidos

L’événement LES JEUDIS ROSÉS Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP