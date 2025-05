Les Jeudis Suspendus au Domaine de Manville – Route de la Terre des Baux Les Baux-de-Provence, 19 juin 2025 19:30, Les Baux-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Les Jeudis Suspendus au Domaine de Manville Jeudi 19 juin 2025 de 19h30 à 23h.

Jeudi 17 juillet 2025 de 19h30 à 23h.

Jeudi 14 août 2025 de 19h30 à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-19 19:30:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

2025-06-19

2025-07-17

2025-08-14

Le Domaine de Manville vous invite en 2025 aux Jeudis Suspendus, le 19 Juin 17 Juillet et le 14 Août !

Nouvel évènement musical au Domaine de Manville situé aux Baux-de-Provence Les Jeudis Suspendus ✨



Cet été vibrez au rythme de la musique live, de la gastronomie et de l’art de vivre en Provence avec 3 soirées d’exception

– Le 19 Juin Piano-Voix au Bistrot Dîner élégant 3 services et live intimiste.

Menu unique avec accord mets vins et apéritif



– Le 17 Juillet DJ-Saxo à La Cabane Paella géante, sangria maison et ambiance festive en plein air.

Verre de sangria, paëlla et dessert



– Le 14 Août Violon-Percussions à L’Aupiho 1* Michelin Dîner étoilé et performance live inoubliable

Menu unique en 4 services hors boisson



Un été suspendu entre émotions, musique et plaisirs gourmets. .

Route de la Terre des Baux Domaine de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Domaine de Manville invites you to the Jeudis Suspendus in 2025, on 19 June 17 July and 14 August!

German :

Die Domaine de Manville lädt Sie im Jahr 2025 zu den Jeudis Suspendus ein, am 19. Juni 17. Juli und am 14. August!

Italiano :

Il Domaine de Manville vi invita al Jeudis Suspendus nel 2025, il 19 giugno 17 luglio e 14 agosto!

Espanol :

El Domaine de Manville le invita a los Jeudis Suspendus de 2025, del 19 de junio al 17 de julio y el 14 de agosto

L’événement Les Jeudis Suspendus au Domaine de Manville Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme des Baux de Provence