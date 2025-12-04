Les jeudis switch Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e s’est dotée de deux Switchs. Venez l’essayer ! Plusieurs jeux sont mis à votre disposition : Mario Kart, Just Dance…

Du jeudi 04 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :
jeudi
de 17h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault  75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR