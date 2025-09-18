Les Jeudis Terrasses du 18 Septembre Plusieurs bars et restaurants du centre-ville (voir programmation) Romans-sur-Isère

Les Jeudis Terrasses du 18 Septembre

Plusieurs bars et restaurants du centre-ville (voir programmation)
Place Maurice Faure, Place Jules Nadi
Romans-sur-Isère
Drôme

17:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

En ce mois de septembre, venez profiter des Jeudis Terrasses un rendez-vous hebdomadaire convivial et festif, organisé en étroite collaboration avec les cafés et restaurants du centre-ville.

+33 4 75 05 51 51
contact@ville-romans26.fr

English :

This September, come and enjoy Jeudis Terrasses: a friendly, festive weekly event, organized in close collaboration with downtown cafés and restaurants.

German :

Genießen Sie in diesem September die Donnerstagsterrassen: ein geselliges und festliches wöchentliches Treffen, das in enger Zusammenarbeit mit den Cafés und Restaurants des Stadtzentrums organisiert wird.

Italiano :

Questo settembre, venite a godervi le Jeudis Terrasses: un evento settimanale amichevole e festoso, organizzato in stretta collaborazione con i caffè e i ristoranti del centro città.

Espanol :

Este mes de septiembre, venga a disfrutar de las Jeudis Terrasses: un evento semanal festivo y acogedor, organizado en estrecha colaboración con los cafés y restaurantes del centro de la ciudad.

