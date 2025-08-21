Les Jeudis Terrasses du 21 Août Plusieurs bars et restaurants du centre-ville (voir programmation) Romans-sur-Isère

Les Jeudis Terrasses du 21 Août

Plusieurs bars et restaurants du centre-ville (voir programmation) Place Maurice Faure, Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

En ce mois d’aout, venez profiter des Jeudis Terrasses un rendez-vous hebdomadaire convivial et festif, organisé en étroite collaboration avec les cafés et restaurants du centre-ville.

English :

This August, come and enjoy Jeudis Terrasses: a friendly, festive weekly get-together organized in close collaboration with downtown cafés and restaurants.

German :

Genießen Sie in diesem August die Jeudis Terrasses: ein geselliges und festliches wöchentliches Treffen, das in enger Zusammenarbeit mit den Cafés und Restaurants im Stadtzentrum organisiert wird.

Italiano :

Questo agosto, venite a godervi Jeudis Terrasses: un evento settimanale amichevole e festoso, organizzato in stretta collaborazione con i caffè e i ristoranti del centro città.

Espanol :

Este agosto, venga a disfrutar de Jeudis Terrasses: un evento semanal festivo y acogedor, organizado en estrecha colaboración con los cafés y restaurantes del centro de la ciudad.

L’événement Les Jeudis Terrasses du 21 Août Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme