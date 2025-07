LES JEUDIS VIGNERON Homps

LES JEUDIS VIGNERON Homps jeudi 21 août 2025.

LES JEUDIS VIGNERON

35 quai des tonneliers Homps Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 17:00:00

fin : 2025-08-21 19:30:00

Date(s) :

2025-08-21

La Maison des Vins du Minervois vous convie pour une fin de journée « After Work ».

Les vigneronnes et vignerons présents vous feront profiter d’une agréable soirée le long du Quai des Tonneliers.

Dégustez le vin d’un producteur et un apéritif délicieux !

.

35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 29 48 maisondesvins@cru-minervois.com

English :

The Maison des Vins du Minervois invites you to an after-work party.

The winegrowers present will make sure you enjoy a pleasant evening along the Quai des Tonneliers.

Enjoy a producer’s wine and a delicious aperitif!

German :

Das Maison des Vins du Minervois lädt Sie zu einem « After Work »-Ausklang des Tages ein.

Die anwesenden Winzerinnen und Winzer werden Ihnen einen angenehmen Abend entlang des Quai des Tonneliers bereiten.

Probieren Sie den Wein eines Erzeugers und einen köstlichen Aperitif!

Italiano :

La Maison des Vins du Minervois vi invita a una festa dopo il lavoro.

I viticoltori presenti vi faranno trascorrere una piacevole serata lungo il Quai des Tonneliers.

Gustate un vino del produttore e un delizioso aperitivo!

Espanol :

La Maison des Vins du Minervois le invita a una fiesta después del trabajo.

Los viticultores presentes se encargarán de que disfrute de una agradable velada a lo largo del Quai des Tonneliers.

Disfrute de un vino del productor y de un delicioso aperitivo

L’événement LES JEUDIS VIGNERON Homps a été mis à jour le 2025-07-02 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT