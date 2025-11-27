Les jeudis Vin d’Hiver Réservoir Darcy Place Darcy Dijon

Les jeudis Vin d’Hiver Réservoir Darcy

Place Darcy Jardin Darcy (partie haute) Dijon Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-12-11

Offrez-vous la plus insolite des caves de Dijon !

Après une deuxième saison estivale ayant connu un franc succès, les Jeudis Vin (Dégustation de vins fins dans des lieux divins de Dijon) s’installent pour deux dates exceptionnelles au cœur de l’étonnant réservoir Darcy, en dessous de la place homonyme. Cette construction, érigée en 1840 par l’ingénieur Henry Darcy afin d’assurer l’alimentation en eau potable de la ville de Dijon, accueillera donc de manière exceptionnelle les jeudis 27 novembre et 11 décembre prochain les dégustations apéritives Jeudis Vin.

Les participants auront la chance unique de partager dans ce lieu atypique un buffet apéritif, une dégustation commentée de 5 vins fins et également de bénéficier d’une découverte privative d’un ouvrage remarquable qui n’est ouvert à la visite que deux week-end par an lors de sa vidange technique annuelle.

En partenariat avec Odivea.

La prestation est assurée uniquement en français.

Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. .

Place Darcy Jardin Darcy (partie haute) Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

