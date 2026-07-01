Les Jeudis vins au Château Les Maubats Château Les Maubats Roquebrune

Informations pratiques

Roquebrune

Les Jeudis vins au Château Les Maubats

Château Les Maubats 3 Joussaumes Nord Roquebrune Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Le château Les Maubats vous invite sur ses terres tous les jeudis soir d’été. Nous vous proposons des planches apéro avec du fromages et de la charcuterie.

Vous pouvez aussi amener votre pique-nique et vos jeux de société pour profiter de la soirée. Mise en place de tables, chaises, bottes de paille, guirlandes éclairantes dans un esprit guinguette au bord des rangs de vigne. Musique d’ambiance. Vente de vin au verre, à la bouteille, au carton. Réservation obligatoire, entrée libre. .

Château Les Maubats 3 Joussaumes Nord Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 35 45 chateau.maubats@laposte.net

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English : Les Jeudis vins au Château Les Maubats

L’événement Les Jeudis vins au Château Les Maubats Roquebrune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers