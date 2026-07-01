Les Jeudis vins au Château Les Maubats Château Les Maubats Roquebrune
jeudi 9 juillet 2026 · Château Les Maubats · Roquebrune
Informations pratiques
Roquebrune
Les Jeudis vins au Château Les Maubats
Château Les Maubats 3 Joussaumes Nord Roquebrune Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Le château Les Maubats vous invite sur ses terres tous les jeudis soir d’été. Nous vous proposons des planches apéro avec du fromages et de la charcuterie.
Vous pouvez aussi amener votre pique-nique et vos jeux de société pour profiter de la soirée. Mise en place de tables, chaises, bottes de paille, guirlandes éclairantes dans un esprit guinguette au bord des rangs de vigne. Musique d’ambiance. Vente de vin au verre, à la bouteille, au carton. Réservation obligatoire, entrée libre. .
Château Les Maubats 3 Joussaumes Nord Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 35 45 chateau.maubats@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Jeudis vins au Château Les Maubats
L’événement Les Jeudis vins au Château Les Maubats Roquebrune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Roquebrune (Gironde)
- Randonnée Roquebrune Roquebrune 18 juillet 2026
- Balade en soirée à Roquebrune Roquebrune 6 août 2026
- Journée portes ouvertes Les hivernales Château Les Maubats Roquebrune 5 décembre 2026