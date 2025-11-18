Les Jeunes et les Réseaux Sociaux Numériques Source de stress ou bien-être ? Barr

Les Jeunes et les Réseaux Sociaux Numériques Source de stress ou bien-être ?

5 rue du Lycée Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : 2025-11-18

Début : Mardi 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00



2025-11-18

Venez faire la part des choses en échangeant sur le sujet afin d’envisager la meilleure façon d’accompagner vos enfants sur leurs usages des réseaux sociaux numériques.

Les Jeunes et les Réseaux Sociaux Numériques

Source de stress ou bien-être ?

Quand on pense aux usages par nos jeunes des réseaux sociaux, on a tendance à les réduire à un scroll infini de Tik-Tok, une pose avec une moue mutine pour une story Insta, des beeps Discord qui se succèdent ou des vocaux Snap sans queue ni tête…Mais au-delà de cette partie visible, quels sont les liens qui se tissent entre les jeunes via ces réseaux ? Quel niveau d’appartenance au groupe y est défini ? Quel support ou réconfort y puissent-ils ? Et quels risques de mauvaises rencontres ou de cyberharcèlement y courent ils ?

L’usage de ces réseaux sociaux numériques se fait-il au détriment de relations réelles ou vient-il les renforcer ? Les interruptions des notifications ne perturbent elles pas les temps de sommeil ou d’étude ? Les jeunes savent-ils distinguer l’image, partagée, de la réalité ?

Venez faire la part des choses en échangeant sur le sujet afin d’envisager la meilleure façon d’accompagner vos enfants sur leurs usages des réseaux sociaux numériques. 0 .

5 rue du Lycée Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr

English :

Come and discuss how best to support your children in their use of digital social networks.

German :

Kommen Sie und tauschen Sie sich über das Thema aus, um zu überlegen, wie Sie Ihre Kinder am besten bei der Nutzung digitaler sozialer Netzwerke unterstützen können.

Italiano :

Venite a scoprire come sostenere al meglio i vostri figli nell’uso dei social network digitali.

Espanol :

Venga y descubra la mejor manera de ayudar a sus hijos en el uso de las redes sociales digitales.

L’événement Les Jeunes et les Réseaux Sociaux Numériques Source de stress ou bien-être ? Barr a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du pays de Barr