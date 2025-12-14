Les jeunes talents d’aujourd’hui s’engagent pour le monde de demain Club de l’Etoile Paris Vendredi 23 janvier 2026, 20h00 Entrée libre sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/un-monde-reenchante/evenements/les-jeunes-talents-d-aujourd-hui-s-engagent-pour-le-monde-de-demain-1

Soirée de restitution des trois expéditions d’Un Monde Réenchanté, en Suède, Italie et aux Açores

### Les jeunes talents d’aujourd’hui s’engagent pour le monde de demain

Ils viennent de Lille, Paris, Bayonne, Avignon ou Nice. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils partagent un rêve commun : vivre leurs talents et leur créativité, et s’épanouir pleinement en contribuant à un monde solidaire, écologique et créatif. Melyna, Antonin, Eva, Lou, Tania, Rayan, Luis, Caroline, Maëva et Yohann ne se connaissaient pas.

Trente jeunes réenchanteurs venus des quatre coins de la France ont parcouru plus de 1000 km ensemble, sur les routes des Açores, d’Italie et de Suède, à la découverte d’eux-mêmes, des cultures et des pionniers de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent pour un monde meilleur.

Durant deux semaines, ils ont été accompagné de deux coachs et d’un réalisateur dans l’objectif de les aider à développer leur projet professionnel et leur projet de vie, et de montrer qu’un nouveau monde est en route.Vendredi 23 janvier, ils partageront un témoignage vivant de ce qu’ils ont vécu et appris durant leur aventure, et donneront à voir qui ils sont et qui ils souhaitent être demain.

### Programme :

– Diffusion des films documentaires sur l’aventure des jeunes réenchanteurs en Suède, en Italie et aux Açores, réalisés par Lisa Gloria Robert, Laurie Thinot et Louis du Chatelle.

– Témoignage vivant des jeunes réenchanteurs

– Appel à participation pour la suite du projet, avec Ariane Vitalis, fondatrice d’Un Monde Réenchanté.

Une soirée animée par Solenn Thomas, fondatrice de l’association Eklore et de la scène Debout Citoyennes.

### Nous vous attendons pour cette soirée magique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:00:00.000+01:00

contact@unmondereenchante.org

Club de l’Etoile 14 rue Troyon, 75017 Paris Quartier des Ternes Paris 75017 Paris