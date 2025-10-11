Les jeunes virtuoses Théâtre Berthelot – Jean Guerrin Montreuil

Les jeunes virtuoses Théâtre Berthelot – Jean Guerrin Montreuil samedi 11 octobre 2025.

Le Festival Roland Dyens in the skaï met cette année à l’honneur quatre étoiles montantes de la scène guitaristique actuelle : Vera Danilina (gagnante du Concours international Roland Dyens / Révélation Guitare Classique Magazine 2025), Paolo Besson, et le Duo Azul : Guadalupe Martín Pino et Antoine Guerrero.

Virtuoses au parcours déjà impressionnant, ces jeunes artistes, tous primés dans de nombreux concours internationaux, apportent un souffle nouveau à la guitare, mêlant maîtrise, technique et sensibilité rare. Leur jeu expressif, empreint de passion et de fraîcheur, transcende les frontières pour toucher un large public.

De Bach à Piazzolla en passant par Duplessis ou Dyens, laissez-vous emporter par la magie de ces jeunes virtuoses !

Première partie : Paolo Besson

Surnommé ‟l’ambassadeur de la guitare classique” lors de l’émission Prodiges en 2021, Paolo Besson a remporté 8 concours internationaux, parmi lesquels le Concours de Guitare de Paris (2025), Drôme de guitare (2025), le Concours Léopold Bellan (Premier Prix à l’unanimité en 2024), Albi (2024), Festival Internacional de Guitarra José Petrer (Espagne – catégorie Jeunes 2024), Festival Guitare en Corrèze (2023). Il a été également finaliste de nombreux concours prestigieux, dont le concours du festival d’Antony (2024), du festival « A’Nîmes ta guitare » et du Concours international Roland Dyens (2025). Ces nombreux prix lui permettent de faire des tournées en Europe, notamment en Espagne, en Italie et en France.

Après s’être formé auprès de Jérémy Jouve au CRR de Paris, il étudie depuis ses 17 ans au CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) dans les classes de Tristan Manoukian et de Gabriel Bianco. Il s’est perfectionné auprès des plus grands noms du monde de la guitare classique lors de stages, de masterclass, de festivals : Marcin Dylla, Anabel Montesinos, Thibaut Garcia, Gérard Abiton…

Dans son album de 2025, Paolo Besson cherche à retranscrire l’aspect orchestral et coloré de son instrument. C’est d’ailleurs la richesse de sa palette sonore et de sa virtuosité instrumentale qui singularisent ses interprétations.

« Il a déjoué les pièges de cette dernière oeuvre (Caprice de Regondi) et en propose une version aboutie qui ne sacrifie pas la musique à la virtuosité. » [Olivier Renaud, Guitare Magazine – Juin 2025]

Au programme du concert de Paolo Besson des œuvres de Régondi, Antonio José, Roland Dyens, Astor Piazzolla.

Deuxième partie : Duo Azùl

Formé il y a quatre ans, ce duo est né de la rencontre entre Antoine Guerrero et Guadalupe Martín Pino au Conservatoire Supérieur de Musique de Séville (Espagne), porté par leur désir commun d’explorer le merveilleux répertoire pour deux guitares. Complicité et énergie se dégagent de leurs concerts : à travers un programme soigneusement choisi, les deux jeunes musiciens transmettent au public leur passion pour la guitare.

Le duo travaille souvent avec des programmes thématiques, qui leur permettent d’explorer en profondeur chaque univers musical. Ils les enrichissent d’anecdotes et de commentaires, invitant ainsi le public à une écoute plus active. En témoignent leurs différents récitals, comme Sérénade espagnole, dédié à la musique espagnole pour deux guitares du XXᵉ siècle ; Alta Gracia, autour de Carlos Guastavino, qu’ils ont présenté à la Casa de Argentina à Paris ; ou encore le conte musical Ida Presti pour les enfants, un projet spécialement conçu pour le jeune public.

Ils se produisent régulièrement dans des festivals en France et en Espagne, et auront le plaisir de se produire aux Jardines del Real Alcázar de Sevilla en août 2025.

Au programme du concert du duo Azùl œuvres de Guastavino, Chavarri, Granados, Roland Dyens et Manuel De Falla.

« L’interprétation de sons dernier disque « Couleur du vingtième siècle », est proche de la partition et aboutie, toujours très construite, riche et habitée. » [Olivier Renaud, Guitare Magazine – Juin 2025]

Troisième partie : Vera Danilina

Née à Penza, en 1999, Vera Danilina s’est rapidement imposée comme l’une des guitaristes classiques les plus prometteuses de sa génération.

Elle a commencé la guitare à l’âge de 5 ans sous la direction d’Olga Odrina à Penza. Elle a remporté le concours international Guitar Gems en Israël en 2011, puis elle se classe première à Brno, en République tchèque, en 2012.

Elle a remporté de nombreux concours de guitare, prouvant ainsi son excellence. Malgré son jeune âge, ses expériences avec des orchestres et sa présence sur scène, tant dans des concours que dans des concerts, sont magistrales.

Depuis 2015, Vera captive le public avec des concerts en solo à travers la Russie et s’est même produite avec succès lors d’un festival de guitare classique à Crivoclat, en République tchèque, en juillet 2017.

Après avoir remporté l’un des concours les plus prestigieux, le « Michele Pittaluga » à Alessandria, en Italie, Vera a parcouru l’Europe avec des concerts depuis 2023. En juillet 2023, la guitariste a sorti son premier album sous le label « Contrastes Records ».

En octobre de la même année, la jeune guitariste entre dans la classe de Jérémy Jouve au Conservatoire Régional de Paris.

« Vera s’est appuyée sur sa facilité déconcertante pour transcender l’oeuvre : sa prestation n’a laissé personne indifférent. » [Olivier Renaud, Guitare Magazine – 2025]

Au programme du concert de Vera Danilina des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Zelensky, Chopin, Rodrigo, Tarrega, Duplessy et Roland Dyens, dont le célèbre Tango en skaï

Un concert en trois parties avec quatre nouvelles stars de la guitare classique

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

De 12 à 20 euros.

Théâtre Berthelot – Jean Guerrin 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil

rolanddyens.skai@gmail.com