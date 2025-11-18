Les jeux à l’heure d’hiver Médiathèque Aragon Le Mans
Les jeux à l’heure d’hiver Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 2 janvier 2026.
Les jeux à l’heure d’hiver
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 14:30:00
fin : 2026-01-02 16:30:00
Date(s) :
2026-01-02
Jeux
Pour bien commencer l’année, venez partager un moment de détente et de convivialité autour du jeu ! La médiathèque et la ludothèque vous invitent pour une après-midi ludique, ouverte à tous
14h30 Aragon
À faire en famille .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les jeux à l’heure d’hiver Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72