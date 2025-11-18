Les jeux à l’heure d’hiver Médiathèque Aragon Le Mans

Les jeux à l’heure d’hiver

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

Début : 2026-01-02 14:30:00

fin : 2026-01-02 16:30:00

2026-01-02

Jeux

Pour bien commencer l’année, venez partager un moment de détente et de convivialité autour du jeu ! La médiathèque et la ludothèque vous invitent pour une après-midi ludique, ouverte à tous

14h30 Aragon

À faire en famille .

Sarthe Pays de la Loire

