Les jeux au cinéma : panorama Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Les jeux au cinéma : panorama Bibliothèque Andrée Chedid Paris vendredi 5 décembre 2025.

La chevelure blonde platine de Jeanne Moreau dans La baie des anges (Jacques Demy, 1963) : elle entre dans un casino comme dans une église. Le jeu est pour elle une religion. Voici un exemple de la manière dont le cinéma explore l’univers du jeu, qu’il s’agisse de roulette, de poker, de bowling en Occident ou encore de mahjong et de go en Orient. Cet univers fascine et nous fait entrer dans la psychologie du joueur, autant « accro » aux risques d’un pari qu’aux frissons de la récompense. L’arrivée du numérique dans notre quotidien amène la rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. L’immersion devient plus complète, le virtuel questionne notre rapport au réel – et le support audiovisuel qui le représente. Entre hasard nécessité, les cinéastes peuvent eux-mêmes se faire passer pour des démiurges.

Entrée libre

Dans le cadre du temps fort « Case départ-le rendez-vous du jeu en bibliothèques », David Lengyel conférencier et bibliothécaire anime une conférence-ciné dédiée au jeu.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:30:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr