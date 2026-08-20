Les jeux d’antan, La Foyothèque, tiers lieu, Nommay

Informations pratiques

Les jeux d’antan Samedi 3 octobre, 10h00 La Foyothèque, tiers lieu Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Jeux d’antan

Redécouvrons ensemble les jeux qui ont marqué l’enfance d’hier ! Les aînés partageront leurs souvenirs en initiant les plus jeunes à des jeux traditionnels, tandis que les enfants apporteront leur curiosité et leur enthousiasme.

Un moment de complicité, de rires et de transmission où toutes les générations se retrouvent autour du plaisir de jouer.

La Foyothèque, tiers lieu 18 B grande rue, NOMMAY Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 94 70 12 La Foyothèque est un tiers lieu qui propose de multiples activités (médiathèque, ludothèque, grainothèque, ateliers…° pour que les différents publics se retrouvent autour d’un événement afin d’échanger et de partager. Parking gratuit et arrêt de bus à proximité

Biblis en folie 2026

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