Les jeux d’antan les quilles de 9 CAUTERETS Cauterets
Les jeux d’antan les quilles de 9 CAUTERETS Cauterets mardi 10 février 2026.
Les jeux d’antan les quilles de 9
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Conférence avec Christian Parrou de la Société d’étude des 7 Vallées
précédée d’une démonstration de quille de 9 au théâtre de la nature avec l’association avec l’association de quilles d’Ayros Arbouix
Gratuit-Dans la limite des places disponible .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference with Christian Parrou of the Société d’étude des 7 Vallées
preceded by a demonstration of 9-pin bowling at the théâtre de la nature with the Ayros Arbouix bowling association
L’événement Les jeux d’antan les quilles de 9 Cauterets a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de Cauterets|CDT65