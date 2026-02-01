Les jeux d’antan les quilles de 9 CAUTERETS Cauterets

Les jeux d’antan les quilles de 9

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 19:00:00

2026-02-10

Conférence avec Christian Parrou de la Société d’étude des 7 Vallées

précédée d’une démonstration de quille de 9 au théâtre de la nature avec l’association avec l’association de quilles d’Ayros Arbouix

Gratuit-Dans la limite des places disponible .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Conference with Christian Parrou of the Société d’étude des 7 Vallées

preceded by a demonstration of 9-pin bowling at the théâtre de la nature with the Ayros Arbouix bowling association

