Les Jeux de la Comtesse Dolingen de Gratz Halle Saint-Pierre Paris

Au programme

Introduction par Martine Lusardy, directrice de la Halle Saint-Pierre.

Projection du film de Catherine Binet : Les Jeux de la Comtesse Dolingen de Gratz (1981, 111’). Avec Carol Kane, Michael Lonsdale, Marina Vlady et Emmanuelle Riva.

Catherine Binet (1944-2006), compagne de Georges Pérec, réalise ici un film rare, véritable pépite. Inspiré par le roman d’Unica Zürn, Sombre printemps, le film explore, par le biais d’un usage inventif et hors normes du langage cinématographique, les méandres de la psyché. Lion d’or à la Mostra de Venise, ce film rappelle l’univers surréaliste, dans la lignée de l’Âge d’Or et du Chien andalou de Luis Buñuel.

Jean-François Rabain : « Présence d’Unica Zürn dans le film ».

Débat avec la salle

En savoir plus

Catherine Binet signe un film dans lequel s’entremêlent trois histoires dont les thèmes s’éclairent mutuellement, sous le signe de la Comtesse de Dolingen de Gratz, créature de Dracula. À Paris, une jeune femme cinéaste, Louise Haines-Pearson (Carol Kane), rend visite à son amie Nena (Marucha Bo) dans une clinique psychiatrique. Louise lui remet le manuscrit du roman Sombre printemps qu’elle vient de terminer, relatant les souvenirs et fantasmes érotiques d’une petite fille qui souffre de la tyrannie exercée par sa mère et de l’absence de son père. Louise s’identifie à cette petite fille, étant elle-même profondément affectée par l’indifférence de son mari (Michael Lonsdale), collectionneur d’anges…

Organisation

Françoise Py est présidente de l’APRES (association pour la recherche et l’étude du surréalisme). Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES.

Projection du film de Catherine Binet : Les Jeux de la Comtesse Dolingen de Gratz (1981, 111’). Avec Carol Kane, Michael Lonsdale, Marina Vlady et Emmanuelle Riva.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr