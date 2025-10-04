Les jeux de la ludothèque sont à la Rivière des Galets ! Bibliothèque De La Riviere Des Galets Le Port

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

Fin : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

Jeux d’adresse et de stratégie en famille

Venez partager un moment convivial avec vos proches autour d’une sélection de jeux d’adresse et de stratégie.

Petits et grands pourront s’amuser, relever des défis, réfléchir en équipe et rire ensemble dans une ambiance chaleureuse et ludique.

Une belle occasion de se divertir tout en stimulant l’esprit !

Bibliothèque De La Riviere Des Galets 5 RUE LOUISE MICHEL 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262430242

Ville de Le Port