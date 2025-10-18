Les jeux de l’intrus Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Une offre famille destinée aux plus jeunes est proposée par l’Office de Tourisme à la Toussaint. Il s’agit de 2 jeux, un à Etables-sur-Mer et un à Binic, qui consistent à retrouver des objets intrus dans les vitrines des commerçants.

A Binic, le jeune Albert vous invite à retrouver des objets en relation directe avec la pêche à la morue.

A Etables-sur-Mer, c’est Jeanne qu’il faut aider à dénicher des intrus liés à la vie des femmes restées à terre.

Ces deux jeux, gratuits, sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans et sont disponibles à l’Office de Tourisme pendant les vacances de la Toussaint. .

Office de Tourisme 6 Place Le Pommelec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

