Les jeux de l’intrus Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer
Les jeux de l’intrus Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer lundi 16 février 2026.
Les jeux de l’intrus
Office de Tourisme 6 Place Le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Une offre famille destinée aux plus jeunes est proposée par l’Office de Tourisme à la Toussaint. Il s’agit de 2 jeux, un à Etables-sur-Mer et un à Binic, qui consistent à retrouver des objets intrus dans les vitrines des commerçants.
A Binic, le jeune Albert vous invite à retrouver des objets en relation directe avec la pêche à la morue.
A Etables-sur-Mer, c’est Jeanne qu’il faut aider à dénicher des intrus liés à la vie des femmes restées à terre.
Ces deux jeux, gratuits, sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans et sont disponibles à l’Office de Tourisme pendant les vacances d’hiver zone B et C ! .
Office de Tourisme 6 Place Le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les jeux de l’intrus Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme