Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

À l’origine, en Europe, de pratiquement tous les jeux impliquant une balle frappée ou lancée avec un instrument tenu à la main — plus de deux cents répertoriés à ce jour —, le jeu de paume a une longue histoire. Ni le terme ni la notion de «?sport?» n’existent aux époques médiévale et moderne, mais de nombreux jeux d’exercices sont pratiqués depuis bien longtemps. Un voyageur anglais, Sir Robert Dallington, estime en 1598 que le nombre de jeux de paume était en France deux fois supérieur à celui des églises?! Que reste-t-il de tant de lieux construits par les aristocrates ou aménagés dans les villages?entre la fin du XVe siècle et celle du XVIIIe siècle ? Les auteurs de cet ouvrage répondent dans cette première synthèse jamais parue. Les informations issues des écrits, des archives, mais aussi de récits et de manuels, et les représentations graphiques, qu’il s’agisse de plans, de dessins ou de tableaux, sont enfin rendues concrètes grâce aux données issues de la dizaine de fouilles archéologiques menées depuis le milieu des années 2000. Ensemble, ces spécialistes racontent l’histoire de ce qui semble bien avoir été une passion française. Jean-Yves Dufour, archéologue à l’Inrap, est spécialiste de l’époque moderne en France. Ses travaux portent principalement sur le bâti, qu’il s’agisse de bâtiments agricoles et d’habitats ruraux, de maisons urbaines ou de demeures aristocratiques. Il est souvent à l’initiative de nouveaux champs de recherche sur cette période.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire

