Les Jeux de Sabine à Maison La Mauny Habitation La Mauny Rivière-Pilote

Les Jeux de Sabine à Maison La Mauny Samedi 20 septembre, 15h30, 16h00 Habitation La Mauny

Début : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Venez tester vos connaissances sur la Martinique et Maison La Mauny ! Saurez-vous répondre aux questions spécialement préparées par Sabine ANDRIVON-MILTON, historienne, sur notre riche patrimoine martiniquais ?!

Nou ka aten’ zot ! Des lots sont à remporter ;)

Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ Présence de parking

