Les jeux de société font leur cinéma Brumath

Les jeux de société font leur cinéma

7 rue des Frères Lumière Brumath Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-12-30 13:15:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

2025-12-30

Participez à un après-midi jeux au cinéma Pathé Brumath ! Découvrez de nombreux jeux de société, animés par les bibliothécaires, pour les enfants et les adultes.

Participez à un après-midi jeux au cinéma Pathé Brumath !

Découvrez de nombreux jeux de société, animés par les bibliothécaires, pour les enfants et les adultes.

7 rue des Frères Lumière Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Join us for an afternoon of games at the Pathé Brumath cinema! Discover a wide range of board games for children and adults, hosted by our librarians.

