Les jeux de société font leur cinéma Brumath
Les jeux de société font leur cinéma
7 rue des Frères Lumière Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-12-30 13:15:00
fin : 2025-12-30 18:30:00
2025-12-30
Participez à un après-midi jeux au cinéma Pathé Brumath ! Découvrez de nombreux jeux de société, animés par les bibliothécaires, pour les enfants et les adultes.
Découvrez de nombreux jeux de société, animés par les bibliothécaires, pour les enfants et les adultes. 0 .
7 rue des Frères Lumière Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
English :
Join us for an afternoon of games at the Pathé Brumath cinema! Discover a wide range of board games for children and adults, hosted by our librarians.
