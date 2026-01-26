LES JEUX DEBARQUENT !

Rue de la Reinière Aron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

RDV le 25 mars, 15h, à la bibliothèque d’Aron

Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .

Rue de la Reinière Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 7 89 06 03 54

English :

RDV March 25, 3pm, at the Aron library

L’événement LES JEUX DEBARQUENT ! Aron a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co