LES JEUX DEBARQUENT… Bibliothèque Belgeard
LES JEUX DEBARQUENT… Bibliothèque Belgeard samedi 18 octobre 2025.
LES JEUX DEBARQUENT…
Bibliothèque 30 rue du muguet Belgeard Mayenne
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.
Une petite partie, ça vous dit ? .
Bibliothèque 30 rue du muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
Come and discover our new selection of games in your favorite library.
German :
Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.
L’événement LES JEUX DEBARQUENT… Belgeard a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co