LES JEUX DEBARQUENT… Bibliothèque Belgeard samedi 18 octobre 2025.

Bibliothèque 30 rue du muguet Belgeard Mayenne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.

Une petite partie, ça vous dit ? .

Bibliothèque 30 rue du muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

Come and discover our new selection of games in your favorite library.

German :

Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.

