LES JEUX DEBARQUENT ! Belgeard

LES JEUX DEBARQUENT !

30 Rue du Muguet Belgeard Mayenne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

RDV le 21 mars, 10h30, à la bibliothèque de Belgeard

Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .

30 Rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 45 69

English :

RDV March 21, 10:30 am, at the Belgeard library

