LES JEUX DEBARQUENT ! Belgeard

LES JEUX DEBARQUENT !
30 Rue du Muguet Belgeard Mayenne
RDV le 21 mars, 10h30, à la bibliothèque de Belgeard
Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .
30 Rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 45 69
English :
RDV March 21, 10:30 am, at the Belgeard library
