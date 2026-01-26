LES JEUX DEBARQUENT ! Jublains
samedi 4 avril 2026.
Impasse Romaine Jublains Mayenne
RDV le 4 avril, 10h, à la bibliothèque de Jublains
Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .
Impasse Romaine Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 62 72
English :
RDV April 4, 10am, at the Jublains library
