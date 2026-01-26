LES JEUX DEBARQUENT ! La Chapelle-au-Riboul
RDV le 8 avril, 15h, à la bibliothèque de La Chapelle-au-Riboul
Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .
Rue Perrine La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 75 93
English :
RDV April 8, 3pm, at the La Chapelle-au-Riboul library
