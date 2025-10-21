LES JEUX DEBARQUENT… Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux
LES JEUX DEBARQUENT… Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux mardi 21 octobre 2025.
LES JEUX DEBARQUENT…
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 18:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.
Présentation des jeux autour de parties endiablées ! .
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
English :
Come and discover our new selection of games in your favorite library.
German :
Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.
L’événement LES JEUX DEBARQUENT… Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co