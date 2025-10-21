LES JEUX DEBARQUENT… Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux

LES JEUX DEBARQUENT… Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux mardi 21 octobre 2025.

LES JEUX DEBARQUENT…

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 18:00:00

2025-10-21

Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.

Présentation des jeux autour de parties endiablées ! .

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

English :

Come and discover our new selection of games in your favorite library.

German :

Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.

