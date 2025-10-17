LES JEUX DEBARQUENT Rue Vega Martigné-sur-Mayenne

LES JEUX DEBARQUENT Rue Vega Martigné-sur-Mayenne vendredi 17 octobre 2025.

LES JEUX DEBARQUENT

Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.

A cette occasion, présentation des jeux autour de parties endiablées !

Tout public .

Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

Come and discover our new selection of games in your favorite library.

German :

Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.

