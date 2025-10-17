LES JEUX DEBARQUENT Rue Vega Martigné-sur-Mayenne
Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-17 16:00:00
fin : 2025-10-17 18:00:00
2025-10-17
Venez découvrir la nouvelle sélection de jeux des ludothécaires dans votre bibliothèque préférée.
A cette occasion, présentation des jeux autour de parties endiablées !
Tout public .
Rue Vega Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
Come and discover our new selection of games in your favorite library.
German :
Kommen Sie in Ihre Lieblingsbibliothek und entdecken Sie die neue Spieleauswahl der Ludothekarinnen.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova selezione di giochi dei ludotecari della vostra biblioteca preferita.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva selección de juegos de los ludotecarios de su biblioteca favorita.
L’événement LES JEUX DEBARQUENT Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co